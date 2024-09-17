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Три дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

Общество 22:08   17.09.2024
Оксана Якушко
Три дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

С 8:30 до 17:00 с 18 по 20 сентября трамваи не будут ходить по ул. Молочная, на участке от ул. Георгия Тарасенко в пер. Ковача из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Руставели, Георгия Тарасенко, Богдана Хмельницкого, пл. Небесной сотни, пл. Защитников Украины, пр. Аэрокосмическим и др.

Также в этот период будет приостановлено движение трамваев по ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от ул. Георгия Тарасенко до пр. Героев Харькова. На время проведения ремонтных работ трамваи будут курсировать следующим образом:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№ 27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Также в этот период будет приостановлено движение автобусов по ул. Молочная, на участке от ул. Георгия Тарасенко в пер. Ковача.

На время проведения ремонтных работ автобусы будут курсировать следующим образом:

№32: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – ул. Молочная – пер. Ковача – пер. Власовский – ул. Молочная – пр. Аэрокосмический – ул. Одесская – ул. Харьковская – ул. Силикатная – ул. Свистуновская – ул. Ильи Коваля (в обратном направлении: ул. Гостомельская – ул. Радиотехническая – Карачевское шоссе) – пр. Ново-Баварский – пр. Дзюбы;
№260: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – ул. Молочная – пер. Ковача – пер. Власовский – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ст. «Основа»;

в обратном направлении: по своему основному маршруту.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 22:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:30 до 17:00 с 18 по 20 сентября трамваи не будут ходить по ул. Молочная, на участке от ул. Георгия Тарасенко в пер. Ковача из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".