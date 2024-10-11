Харьковчане купили «тур» в Румынию за $4 тысячи, но их поймали вблизи границы
Двое жителей Харькова намеревались незаконно пересечь границу с Румынией. Им помешали сотрудники Черновицкого погранотряда, которые заранее узнали о схеме.
Как сообщают в ГПСУ, харьковчане заплатили мужчине 10 тысяч гривен за сопровождение до границы в обход контрольных постов и патрулей. Еще одна харьковчанка за такую же сумму согласилась довезти земляков на собственной машине до самой границы. После этого «туристы» намеревались через горы попасть в Румынию по маршруту, который приобрели у главного организатора схемы за 4 тысячи долларов.
«Все время за перемещением нарушителей наблюдала совместная межведомственная группа в составе пограничников, сотрудников СБУ и Нацполиции. Поэтому недалеко от границы данных лиц задержали», — рассказали в ведомстве.
Женщине и мужчине, которые выполняли роли проводников, грозит уголовная ответственность по статье 332 УКУ. На их клиентов составили админпротоколы.
Читайте также: Хотели переплыть Тису: жителя Харьковщины с лодкой поймали пограничники
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, пограничники, уклонисты, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчане купили «тур» в Румынию за $4 тысячи, но их поймали вблизи границы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое жителей Харькова намеревались незаконно пересечь границу с Румынией".