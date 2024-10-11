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Харьковчане купили «тур» в Румынию за $4 тысячи, но их поймали вблизи границы

Общество 17:18   11.10.2024
Елена Нагорная
Харьковчане купили «тур» в Румынию за $4 тысячи, но их поймали вблизи границы Фото: ГПСУ

Двое жителей Харькова намеревались незаконно пересечь границу с Румынией. Им помешали сотрудники Черновицкого погранотряда, которые заранее узнали о схеме.

Как сообщают в ГПСУ, харьковчане заплатили мужчине 10 тысяч гривен за сопровождение до границы в обход контрольных постов и патрулей. Еще одна харьковчанка за такую же сумму согласилась довезти земляков на собственной машине до самой границы. После этого «туристы» намеревались через горы попасть в Румынию по маршруту, который приобрели у главного организатора схемы за 4 тысячи долларов.

«Все время за перемещением нарушителей наблюдала совместная межведомственная группа в составе пограничников, сотрудников СБУ и Нацполиции. Поэтому недалеко от границы данных лиц задержали», — рассказали в ведомстве.

Женщине и мужчине, которые выполняли роли проводников, грозит уголовная ответственность по статье 332 УКУ. На их клиентов составили админпротоколы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое жителей Харькова намеревались незаконно пересечь границу с Румынией".