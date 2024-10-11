Харків’яни купили «тур» до Румунії за $4 тисячі, але їх спіймали біля кордону

Двоє мешканців Харкова мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Їм завадили співробітники Чернівецького прикордонного загону, які заздалегідь дізналися про схему.

Як повідомляють у ДПСУ, харків’яни заплатили чоловікові 10 тисяч гривень за супровід до кордону в обхід контрольних постів та патрулів. Ще одна харків’янка за таку ж суму погодилася довезти земляків на власній автівці до самого кордону. Після цього «туристи» мали намір через гори потрапити до Румунії маршрутом, який придбали у головного організатора схеми за 4 тисячі доларів.

«Увесь час за переміщенням порушників спостерігала спільна міжвідомча група у складі прикордонників, співробітників СБУ та Нацполіції. То ж неподалік кордону даних осіб затримали», — розповіли у відомстві.

Жінці та чоловікові, які виконували ролі провідників, загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 ККУ. На їхніх клієнтів склали адмінпротоколи.