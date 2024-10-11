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Харків’яни купили «тур» до Румунії за $4 тисячі, але їх спіймали біля кордону

Суспільство 17:18   11.10.2024
Олена Нагорна
Харків’яни купили «тур» до Румунії за $4 тисячі, але їх спіймали біля кордону Фото: ДПСУ

Двоє мешканців Харкова мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Їм завадили співробітники Чернівецького прикордонного загону, які заздалегідь дізналися про схему.

Як повідомляють у ДПСУ, харків’яни заплатили чоловікові 10 тисяч гривень за супровід до кордону в обхід контрольних постів та патрулів. Ще одна харків’янка за таку ж суму погодилася довезти земляків на власній автівці до самого кордону. Після цього «туристи» мали намір через гори потрапити до Румунії маршрутом, який придбали у головного організатора схеми за 4 тисячі доларів.

«Увесь час за переміщенням порушників спостерігала спільна міжвідомча група у складі прикордонників, співробітників СБУ та Нацполіції. То ж неподалік кордону даних осіб затримали», — розповіли у відомстві.

Жінці та чоловікові, які виконували ролі провідників, загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 ККУ. На їхніх клієнтів склали адмінпротоколи.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 17:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє мешканців Харкова мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією".