Враг оккупировал еще один населенный пункт, в Deep State обновили карту боев
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на границе Харьковщины. На ней видно продвижение РФ к Купянску.
На карте указано, что россияне продвинулись около границы Харьковской и Луганской области, на Купянском направлении, захватив Мясожаровку.
Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что ситуация для Купянска ухудшается, а враг может занять левый берег Оскола уже в конце октября. Остановить продвижение РФ украинские защитники не могут, в ближайшее время под угрозой может оказаться Купянск-Узловой.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, карты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 08:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно продвижение РФ в районе Купянска.".