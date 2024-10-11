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Враг оккупировал еще один населенный пункт, в Deep State обновили карту боев

Украина 08:39   11.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг оккупировал еще один населенный пункт, в Deep State обновили карту боев Фото: Генштаб ВСУ

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на границе Харьковщины. На ней видно продвижение РФ к Купянску.

На карте указано, что россияне продвинулись около границы Харьковской и Луганской области, на Купянском направлении, захватив Мясожаровку.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что ситуация для Купянска ухудшается, а враг может занять левый берег Оскола уже в конце октября. Остановить продвижение РФ украинские защитники не могут, в ближайшее время под угрозой может оказаться Купянск-Узловой.

Читайте также: Враг продвигается на Харьковщине: в ISW заявили об успехах РФ возле Купянска

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно продвижение РФ в районе Купянска.".