Враг оккупировал еще один населенный пункт, в Deep State обновили карту боев

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на границе Харьковщины. На ней видно продвижение РФ к Купянску.

На карте указано, что россияне продвинулись около границы Харьковской и Луганской области, на Купянском направлении, захватив Мясожаровку.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что ситуация для Купянска ухудшается, а враг может занять левый берег Оскола уже в конце октября. Остановить продвижение РФ украинские защитники не могут, в ближайшее время под угрозой может оказаться Купянск-Узловой.