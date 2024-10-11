Ворог окупував ще один населений пункт, у Deep State оновили карту боїв

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на кордоні Харківщини. На ній видно просування РФ до Куп’янська.

На карті зазначено, що росіяни просунулися біля кордону Харківської та Луганської області, що на Куп’янському напрямку, захопивши М’ясожарівку.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко заявив, що ситуація для Куп’янська погіршується, а ворог може зайняти лівий берег Оскола вже наприкінці жовтня. Зупинити наступ РФ українські захисники не можуть, а найближчим часом під загрозою може опинитися Куп’янськ-Вузловий.