Сажать лес готовятся недалеко от Харькова: будет дуб, сосна и орех (фото)
Лесничие готовятся к высадке леса на Харьковщине. Среди главных пород, которые будут высаживать – дуб обыкновенный, сосна обыкновенная, орех и саженцы косточковых пород.
Об этом сообщает Слобожанский лесной офис. Отмечается, что, несмотря на сильную жару и засуху, сеянцы выглядят хорошо. Таких результатов удалось добиться благодаря своевременному поливу и надлежащему уходу за посевами. Их высадят уже этой осенью на лесокультурных площадях недалеко от Харькова.
«Также будут сажать в лесу и желуди. Сейчас его заготавливают в лесничествах. Помогают собирать желудь и воспитанники Бабаевского школьного лесничества. Школьники вместе с работниками лесничества за день собрали 216 кг семян дуба обыкновенного. В целом по всем лесничествам этого филиала уже заготовлено 6250 кг желудя», — добавили лесоводы.
Они отметили, что для Харьковщины высадка леса – важное мероприятие. Ведь в условиях войны, когда ВС РФ ежедневно обстреливают область, уничтожается большое количество лесов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дуб, ліс, лес, лесничие, сосна, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лесничие готовятся к высадке леса на Харьковщине. Среди главных пород, которые будут высаживать – дуб обыкновенный, сосна обыкновенная, орех и саженцы косточковых пород.".