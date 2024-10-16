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Сажать лес готовятся недалеко от Харькова: будет дуб, сосна и орех (фото)

Общество 16:15   16.10.2024
Виктория Яковенко
Сажать лес готовятся недалеко от Харькова: будет дуб, сосна и орех (фото) Фото: Слобожанский лесной офис

Лесничие готовятся к высадке леса на Харьковщине. Среди главных пород, которые будут высаживать – дуб обыкновенный, сосна обыкновенная, орех и саженцы косточковых пород.

Об этом сообщает Слобожанский лесной офис. Отмечается, что, несмотря на сильную жару и засуху, сеянцы выглядят хорошо. Таких результатов удалось добиться благодаря своевременному поливу и надлежащему уходу за посевами. Их высадят уже этой осенью на лесокультурных площадях недалеко от Харькова.

«Также будут сажать в лесу и желуди. Сейчас его заготавливают в лесничествах. Помогают собирать желудь и воспитанники Бабаевского школьного лесничества. Школьники вместе с работниками лесничества за день собрали 216 кг семян дуба обыкновенного. В целом по всем лесничествам этого филиала уже заготовлено 6250 кг желудя», — добавили лесоводы.

Они отметили, что для Харьковщины высадка леса – важное мероприятие. Ведь в условиях войны, когда ВС РФ ежедневно обстреливают область, уничтожается большое количество лесов.

садят лес на Харьковщине
Фото: Слобожанский лесной офис
садят лес на Харьковщине
Фото: Слобожанский лесной офис
садят лес на Харьковщине
Фото: Слобожанский лесной офис
садят лес на Харьковщине
Фото: Слобожанский лесной офис

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лесничие готовятся к высадке леса на Харьковщине. Среди главных пород, которые будут высаживать – дуб обыкновенный, сосна обыкновенная, орех и саженцы косточковых пород.".