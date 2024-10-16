Садити ліс готуються неподалік Харкова: буде дуб, сосна й горіх (фото)
Лісівники готуються до садіння лісу на Харківщині. Серед головних порід, які будуть висаджувати, – дуб звичайний, сосна звичайна, горіх та саджанці кісточкових порід.
Про це повідомляє Слобожанський лісовий офіс. Зазначається, що попри сильну спеку та засуху, сіянці мають гарний вигляд. Таких результатів вдалося досягти завдяки вчасному поливу та належному догляду за посівами. Їх висадять вже цієї осені на лісокультурних площах неподалік Харкова.
«Також садитимуть у лісі й жолудь. Нині його заготовляють у лісництвах. Допомагають збирати жолудь і вихованці Бабаївського шкільного лісництва. Школярі разом із працівниками лісництва за день зібрали 216 кг насіння дуба звичайного. Загалом по всіх лісництвах цієї філії уже заготовлено 6250 кг жолудя», – додали лісівники.
Вони зазначили, що для Харківщини висаджування лісу – важливий захід. Адже, в умовах війни, коли ЗС РФ щоденно обстрілюють область, знищується велика кількість лісів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дуб, ліс, лесничие, сосна, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісівники готуються до садіння лісу на Харківщині. Серед головних порід, які будуть висаджувати, – дуб звичайний, сосна звичайна, горіх та саджанці кісточкових порід.".