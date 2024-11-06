Нацгвардейцы показали, как уничтожают россиян в районе Волчанска (видео)

Аэроразведчики зафиксировали передвижение россиян в одном из оккупированных населенных пунктах на Волчанском направлении, пишут в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.

«Группой аэроразведки наших собратьев – представителей 57 ОМПБр ВСУ на Волчанском направлении в одном из населенных пунктов, временно находящемся в оккупации, было обнаружено перемещение между позициями бойцов российской армии. Координаты врага были переданы на огневую позицию 120 мм миномета 5 Слобожанской бригады НГУ, расчет которого нанес огненное поражение по пехоте противника», – уточнили в НГУ.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

Результат работы минометчиков – один погибший и один тяжелораненый военный РФ.