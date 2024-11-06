Нацгвардейцы показали, как уничтожают россиян в районе Волчанска (видео)
Фото: 5-я Слобожанская брига НГУ
Аэроразведчики зафиксировали передвижение россиян в одном из оккупированных населенных пунктах на Волчанском направлении, пишут в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.
«Группой аэроразведки наших собратьев – представителей 57 ОМПБр ВСУ на Волчанском направлении в одном из населенных пунктов, временно находящемся в оккупации, было обнаружено перемещение между позициями бойцов российской армии. Координаты врага были переданы на огневую позицию 120 мм миномета 5 Слобожанской бригады НГУ, расчет которого нанес огненное поражение по пехоте противника», – уточнили в НГУ.
Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ
Результат работы минометчиков – один погибший и один тяжелораненый военный РФ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, обстрелы, россияне, удары;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 09:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики зафиксировали передвижение россиян в одном из оккупированных населенных пунктах на Волчанском направлении, пишут в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.".