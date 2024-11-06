Нацгвардійці показали, як знищують росіян у районі Вовчанська (відео)

Аеророзвідники зафіксували пересування росіян в одному з окупованих населених пунктів на Вовчанському напрямку, пишуть у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

“Групою аеророзвідки наших побратимів – представників 57 ОМПБр ЗСУ на Вовчанському напрямку в одному з населених пунктів, який тимчасово знаходиться в окупації, було виявлене переміщення між позиціями бійців російської армії. Координати ворога були передані на вогневу позицію 120 мм міномета 5 Слобожанської бригади НГУ, розрахунок якого завдав вогневого ураження по піхоті противника“, – уточнили у НГУ.

Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Результат роботи мінометників – один загиблий та один тяжкопоранений військовий РФ.