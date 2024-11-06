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Нацгвардійці показали, як знищують росіян у районі Вовчанська (відео)

Україна 09:40   06.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нацгвардійці показали, як знищують росіян у районі Вовчанська (відео)

Аеророзвідники зафіксували пересування росіян в одному з окупованих населених пунктів на Вовчанському напрямку, пишуть у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Групою аеророзвідки наших побратимів – представників 57 ОМПБр ЗСУ на Вовчанському напрямку в одному з населених пунктів, який тимчасово знаходиться в окупації, було виявлене переміщення між позиціями бійців російської армії.  Координати ворога були передані на вогневу позицію 120 мм міномета 5 Слобожанської бригади НГУ, розрахунок якого завдав вогневого ураження по піхоті противника“, – уточнили у НГУ.

Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Результат роботи мінометників – один загиблий та один тяжкопоранений військовий РФ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники зафіксували пересування росіян в одному з окупованих населених пунктів на Вовчанському напрямку, пишуть у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.".