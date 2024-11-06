Нацгвардійці показали, як знищують росіян у районі Вовчанська (відео)
Аеророзвідники зафіксували пересування росіян в одному з окупованих населених пунктів на Вовчанському напрямку, пишуть у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
“Групою аеророзвідки наших побратимів – представників 57 ОМПБр ЗСУ на Вовчанському напрямку в одному з населених пунктів, який тимчасово знаходиться в окупації, було виявлене переміщення між позиціями бійців російської армії. Координати ворога були передані на вогневу позицію 120 мм міномета 5 Слобожанської бригади НГУ, розрахунок якого завдав вогневого ураження по піхоті противника“, – уточнили у НГУ.
Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ
Результат роботи мінометників – один загиблий та один тяжкопоранений військовий РФ.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: наступ, обстріли, росіяни, удары;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники зафіксували пересування росіян в одному з окупованих населених пунктів на Вовчанському напрямку, пишуть у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.".