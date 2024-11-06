Росіяни подвоїли кількість атак та успішно наступають на Куп’янщині – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 6 листопада поінформували, що окупанти просунулися на Куп’янському напрямку, на Харківському – ситуація залишається без змін.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 4 та 5 листопада, показують, що російські війська просунулися на захід від Новоселівського (на південний схід від Куп’янська)”, – пишуть аналітики.
Крім того, російські блогери заявляли, що ЗС РФ нібито успішно штурмували наші позиції та змогли захопити частину Колісниківки. Однак у ISW так і не змогли знайти цьому підтверджень.
“Прессекретар української бригади, що діє на Куп’янському напрямку, 5 листопада заявив, що російські війська подвоїли кількість наземних атак і використовують вогневі штурмові підрозділи чисельністю від трьох до п’яти солдатів”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Тим часом штурми окупантів на Харківському напрямку виявилися марними.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитика, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 07:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 6 листопада поінформували, що окупанти просунулися на Куп’янському напрямку, на Харківському – ситуація залишається без змін.".