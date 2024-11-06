Окупанти знову просунулися на Харківщині – карта Deep State

Росіяни змогли захопити частину українських територій у Харківській області, констатують аналітики проєкту Deep State.

На карті вказано, що під час наступу ворог просунувся на сході регіону, в районі Першотравневого.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко припустив, що росіяни намагатимуться захопити Борову. При цьому вони спробують розширити зону контролю на північ та південь Харківщини.