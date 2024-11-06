Окупанти знову просунулися на Харківщині – карта Deep State
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни змогли захопити частину українських територій у Харківській області, констатують аналітики проєкту Deep State.
На карті вказано, що під час наступу ворог просунувся на сході регіону, в районі Першотравневого.
Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко припустив, що росіяни намагатимуться захопити Борову. При цьому вони спробують розширити зону контролю на північ та південь Харківщини.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, бои, карты, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 07:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни змогли захопити частину українських територій у Харківській області, констатують аналітики проєкту Deep State. ".