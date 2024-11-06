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Окупанти знову просунулися на Харківщині – карта Deep State

Україна 07:12   06.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти знову просунулися на Харківщині – карта Deep State Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни змогли захопити частину українських територій у Харківській області, констатують аналітики проєкту Deep State. 

На карті вказано, що під час наступу ворог просунувся на сході регіону, в районі Першотравневого.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко припустив, що росіяни намагатимуться захопити Борову. При цьому вони спробують розширити зону контролю на північ та південь Харківщини.

 Читайте також: «Вихід один – евакуація» – Синєгубов про опалення в Куп’янську

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 07:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни змогли захопити частину українських територій у Харківській області, констатують аналітики проєкту Deep State. ".