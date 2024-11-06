Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 

Россияне смогли захватить часть украинских территорий в Харьковской области, констатируют аналитики проекта Deep State.

На карте указано, что в ходе наступления враг продвинулся на востоке региона, в районе Первомайского.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, что россияне будут пытаться захватить Боровую. При этом они попробуют расширить зону контроля на север и юг Харьковщины.