Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне смогли захватить часть украинских территорий в Харьковской области, констатируют аналитики проекта Deep State.
На карте указано, что в ходе наступления враг продвинулся на востоке региона, в районе Первомайского.
Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, что россияне будут пытаться захватить Боровую. При этом они попробуют расширить зону контроля на север и юг Харьковщины.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, бои, карты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 07:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне смогли захватить часть украинских территорий в Харьковской области, констатируют аналитики проекта Deep State. ".