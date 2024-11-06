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Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 

Украина 07:12   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State  Фото: Генштаб ВСУ

Россияне смогли захватить часть украинских территорий в Харьковской области, констатируют аналитики проекта  Deep State. 

На карте указано, что в ходе наступления враг продвинулся на востоке региона, в районе Первомайского.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, что россияне будут пытаться захватить Боровую. При этом они попробуют расширить зону контроля на север и юг Харьковщины.

 Читайте также: «Выход один – эвакуация» — Синегубов об отоплении в Купянске

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 07:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне смогли захватить часть украинских территорий в Харьковской области, констатируют аналитики проекта Deep State. ".