«Они смогут постепенно подкрадываться к Боровой»: Коваленко о новых планах РФ

РФ планирует начать наступление на Боровую, прогнозирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Я думаю, что в ближайшее время они будут сосредоточены не только на том, чтобы сосредоточить на севере фланги, о которых я неоднократно говорил, но, кроме всего прочего, сформировать направление движения на Борову. То есть, одновременно они будут реализовывать сценарии движения, на север, но и кроме всего прочего, будут пробовать взять Борову. Я не вижу для них какой-либо глобальной перспективы и цели выхода именно сейчас на правый берег реки Оскол, а также оккупации Сеньково с расширением там зоны контроля, потому что это немного самоубийство для того, в каком состоянии оккупанты сейчас на левом берегу. Но расширять зону контроля на север и на юг они будут. Мы уже видим один участок в районе Берестова, где нужно будет россиянам в ближайшее время превратить в зону контроля и они это сделают. Кроме всего прочего, через Вишневое они также будут пытаться двигаться в направлении на Боровую и таким образом они также смогут постепенно сформировать соответствующие фланги и подкрадываться к Боровой. Поэтому проблематика в ближайшее время на Лимано-Купьянской оси может касаться не только Купянска, но и Боровой, не говоря уже и о Тернах, о которых постоянно упоминают», – рассказал Коваленко на Oboz.ua.

Он также отметил, что эту ситуацию можно было бы предотвратить и тогда наступление легко «перерезалось» бы. Однако Силы обороны решили не направлять туда достаточное количество живой силы и вооружения. Почему – остается загадкой, добавил аналитик.

Видео: Oboz.ua