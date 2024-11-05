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ОТГВ «Харьков»: ситуация в области сложная, 205 раз ударила РФ по позициям ВСУ

Украина 10:59   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: ситуация в области сложная, 205 раз ударила РФ по позициям ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Об обстановке на фронте на севере Харьковщины сообщили утром 5 ноября в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки, активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 11 КАБов. Нанесли 13 ударов дронами-камикадзе. Совершили 205 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

105 военных ВС РФ ликвидировали украинские защитники за сутки: 39 убитых, 66 раненых. Кроме того, враг лишился танка, артсистемы, восьми БПЛА. Также ВСУ уничтожили 42 укрытия для личного состава оккупантов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 10:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстановке на фронте на севере Харьковщины сообщили утром 5 ноября в ОТГВ «Харьков».".