ОТГВ «Харьков»: ситуация в области сложная, 205 раз ударила РФ по позициям ВСУ

Об обстановке на фронте на севере Харьковщины сообщили утром 5 ноября в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки, активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 11 КАБов. Нанесли 13 ударов дронами-камикадзе. Совершили 205 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

105 военных ВС РФ ликвидировали украинские защитники за сутки: 39 убитых, 66 раненых. Кроме того, враг лишился танка, артсистемы, восьми БПЛА. Также ВСУ уничтожили 42 укрытия для личного состава оккупантов.