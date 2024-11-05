ОТУВ “Харків”: ситуація складна, 205 разів вдарила РФ по позиціях ЗСУ

Про обстановку на фронті на півночі Харківщини повідомили вранці 5 листопада в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби, активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 11 КАБів. Завдали 13 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 205 обстрілів позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.

105 військових ЗС РФ ліквідували українські захисники за добу: 39 убитих, 66 поранених. Крім того, ворог втратив танк, артсистему, вісім БПЛА. Також ЗСУ знищили 42 укриття для особового складу окупантів.