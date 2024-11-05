ОТУВ “Харків”: ситуація складна, 205 разів вдарила РФ по позиціях ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про обстановку на фронті на півночі Харківщини повідомили вранці 5 листопада в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби, активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 11 КАБів. Завдали 13 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 205 обстрілів позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.
105 військових ЗС РФ ліквідували українські захисники за добу: 39 убитих, 66 поранених. Крім того, ворог втратив танк, артсистему, вісім БПЛА. Також ЗСУ знищили 42 укриття для особового складу окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 10:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстановку на фронті на півночі Харківщини повідомили вранці 5 листопада в ОТУВ “Харків”.".