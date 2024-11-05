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РФ активізувалась на Харківському напрямку, атакувала 10 разів – Генштаб

Україна 08:27   05.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ активізувалась на Харківському напрямку, атакувала 10 разів – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку повідомив уранці 5 листопада Генштаб ЗСУ.

Активно використовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог наступав 10 разів біля Вовчанська. Тим часом за даними ГШ, на Куп’янщині росіяни штурмували наші позиції 21 раз.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки”, – додали в Генштабі.

За добу під ворожі авіаобстріли потрапили Щербинівка та Калинове.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку повідомив уранці 5 листопада Генштаб ЗСУ.".