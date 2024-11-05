РФ активизировалась на Харьковском направлении, атаковали 10 раз – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлении сообщил утром 5 ноября Генштаб ВСУ.
Активно использую авиацию на Харьковском направлении враг наступал 10 раз около Волчанска. Тем временем, по данным ГШ, на Купянщине россияне штурмовали наши позиции 21 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки», – добавили в Генштабе.
За сутки под вражеские авиаобстрелы попала Щербиновка и Калиновое.
Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 08:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении сообщил утром 5 ноября Генштаб ВСУ.".