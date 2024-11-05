РФ активизировалась на Харьковском направлении, атаковали 10 раз – Генштаб

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении сообщил утром 5 ноября Генштаб ВСУ.

Активно использую авиацию на Харьковском направлении враг наступал 10 раз около Волчанска. Тем временем, по данным ГШ, на Купянщине россияне штурмовали наши позиции 21 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки», – добавили в Генштабе.

За сутки под вражеские авиаобстрелы попала Щербиновка и Калиновое.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.