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ГСЧС: 12 пожаров тушили за сутки спасатели, также выезжали на места «прилетов»

Происшествия 08:07   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 12 пожаров тушили за сутки спасатели, также выезжали на места «прилетов»

В утренней сводке 5 ноября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что ночью трижды выезжали на обследование территорий после российских обстрелов.

«В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание в землю на открытой территории. Поврежден частный дом и забор. Жертв и пострадавших нет. В Шевченковском районе города зафиксировано попадание авиабомбы в землю. В результате взрыва повреждено остекление трех многоквартирных жилых домов. Предварительно пострадали 2 женщины», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели уточнили, что за сутки в области ликвидировали 12 пожаров. А также – обезвредили и уничтожили 51 единицу взрывоопасных предметов.

«4 ноября вблизи с. Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете взорвалось 2 мальчика 11 и 12 лет. Пострадавшие с взрывными травмами и множественными осколочными повреждениями госпитализированы в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители», – отметили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 5 ноября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что ночью выезжали на обследование территорий после российских обстрелов.".