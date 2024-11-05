ДСНС: 12 пожеж гасили рятувальники, також виїжджали на місця “прильотів”
У ранковому зведенні 5 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що вночі тричі виїжджали на обстеження територій після російських обстрілів.
“У Київському районі міста Харкова зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Пошкоджено приватний будинок та паркан. Жертв та постраждалих немає. У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання авіабомби в землю. В результаті вибуху пошкоджено скління трьох багатоквартирних житлових будинків. Попередньо постраждало 2 жінки“, – уточнили у ДСНС.
Також рятувальники уточнили, що за добу в області ліквідували 12 пожеж. А також – знешкодили та знищили 51 одиницю вибухонебезпечних предметів.
“4 листопада поблизу с. Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалось 2 хлопчиків віком 11 та 12 років. Постраждалих з вибуховими травмами та множинними уламковими пошкодженнями госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини події встановлюють правоохоронці”, – додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 08:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 5 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що вночі тричі виїжджали на обстеження територій після російських обстрілів.".