ДСНС: 12 пожеж гасили рятувальники, також виїжджали на місця “прильотів”

У ранковому зведенні 5 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що вночі тричі виїжджали на обстеження територій після російських обстрілів.

“У Київському районі міста Харкова зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Пошкоджено приватний будинок та паркан. Жертв та постраждалих немає. У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання авіабомби в землю. В результаті вибуху пошкоджено скління трьох багатоквартирних житлових будинків. Попередньо постраждало 2 жінки“, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники уточнили, що за добу в області ліквідували 12 пожеж. А також – знешкодили та знищили 51 одиницю вибухонебезпечних предметів.

“4 листопада поблизу с. Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалось 2 хлопчиків віком 11 та 12 років. Постраждалих з вибуховими травмами та множинними уламковими пошкодженнями госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини події встановлюють правоохоронці”, – додали у ДСНС.