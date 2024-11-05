Під ранок росіяни обстріляли Золочівську громаду – наслідки
Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos
Росіяни вдарили по громаді близько 04:30. Попередньо, ворог випустив КАБи, пише “Зоря”.
“За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка 5 листопада о 04:34 російські війська завдали авіаудару, попередньо одним КАБ, по відкритій місцевості (поле) поблизу села Уди“, – передає “Зоря”.
Ще два КАБи “прилетіли” трохи згодом біля села Одноробівка. Удар припав по відкритій місцевості. В обох випадках обійшлося без руйнувань та постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 07:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по громаді близько 04:30. Попередньо, ворог випустив КАБи, пише “Зоря”.".