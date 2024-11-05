Терехов: через “приліт” у Харкові двоє поранених, пошкоджена багатоповерхівка
Фото: пресслужба ХМР
Вночі по Харкову ворог випустив КАБи, один із них упав у лісосмузі у Шевченківському районі, – написав мер Ігор Терехов.
“У трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одній з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки – різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес“, – уточнив міський голова.
Другий “приліт”, за даними мера, припав по Київському району. Там удар був по відкритій території, обійшлося без постраждалих. Проте частково пошкоджені декілька приватних будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 07:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі по Харкову ворог випустив КАБи, один із них упав у лісосмузі у Шевченківському районі, – написав мер Ігор Терехов.".