Терехов: через “приліт” у Харкові двоє поранених, пошкоджена багатоповерхівка

Вночі по Харкову ворог випустив КАБи, один із них упав у лісосмузі у Шевченківському районі, – написав мер Ігор Терехов.

“У трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одній з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки – різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес“, – уточнив міський голова.

Другий “приліт”, за даними мера, припав по Київському району. Там удар був по відкритій території, обійшлося без постраждалих. Проте частково пошкоджені декілька приватних будинків.