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Терехов: через “приліт” у Харкові двоє поранених, пошкоджена багатоповерхівка

Події 07:15   05.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: через “приліт” у Харкові двоє поранених, пошкоджена багатоповерхівка Фото: пресслужба ХМР

Вночі по Харкову ворог випустив КАБи, один із них упав у лісосмузі у Шевченківському районі, – написав мер Ігор Терехов.

“У трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одній з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки – різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес“, – уточнив міський голова.

Другий “приліт”, за даними мера, припав по Київському району. Там удар був по відкритій території, обійшлося без постраждалих. Проте частково пошкоджені декілька приватних будинків.

Читайте також: У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 07:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі по Харкову ворог випустив КАБи, один із них упав у лісосмузі у Шевченківському районі, – написав мер Ігор Терехов.".