У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
Близько опівночі 5 листопада у Харкові пролунала серія вибухів.
Доповнено о 00:49. Удари припали по двох районах Харкова – Шевченківському та Київському, повідомив мер Ігор Терехов.
“За наявною на зараз інформацією – КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває”, – написав Терехов.
Доповнено о 00:28. Інформації про постраждалих на цей час немає, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 00:16. Повітряні сили ЗСУ попередили ще про кілька КАБів у бік Харкова. Слідом пролунали ще вибухи.
00:14. “У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту!” – написав мер Ігор Терехов.
“Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях“, – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски армією РФ КАБів у бік міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 00:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі 5 листопада у Харкові пролунала серія вибухів".