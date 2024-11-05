У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло

Близько опівночі 5 листопада у Харкові пролунала серія вибухів.

Доповнено о 00:49. Удари припали по двох районах Харкова – Шевченківському та Київському, повідомив мер Ігор Терехов.

“За наявною на зараз інформацією – КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває”, – написав Терехов.

Доповнено о 00:28. Інформації про постраждалих на цей час немає, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 00:16. Повітряні сили ЗСУ попередили ще про кілька КАБів у бік Харкова. Слідом пролунали ще вибухи.

00:14. “У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту!” – написав мер Ігор Терехов.

“Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях“, – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски армією РФ КАБів у бік міста.