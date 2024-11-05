В Харькове звучат взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили удары (дополняется)

Около полуночи 5 ноября в Харькове раздалась серия взрывов.

Дополнено в 00:16. Воздушные силы ВСУ предупредили еще о нескольких КАБах в сторону Харькова. Следом раздались еще взрывы.

00:14. «В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу!» — написал мэр Игорь Терехов.

«Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях», — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках армией РФ КАБов в сторону города.