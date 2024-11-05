Live
  • Вт 05.11.2024
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.97

В Харькове звучат взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили удары (дополняется)

Происшествия 00:16   05.11.2024
Оксана Горун
В Харькове звучат взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили удары (дополняется)

Около полуночи 5 ноября в Харькове раздалась серия взрывов.

Дополнено в 00:16. Воздушные силы ВСУ предупредили еще о нескольких КАБах в сторону Харькова. Следом раздались еще взрывы.

00:14. «В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу!» — написал мэр Игорь Терехов.

«Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях», — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках армией РФ КАБов в сторону города.

Читайте также: Новости Харькова — главное 4.11: удары, схема на єВідновленні, город украшают

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове звучат взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили удары (дополняется)
В Харькове звучат взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили удары (дополняется)
05.11.2024, 00:16
Как в Харькове мгновенно узнают, куда прилетело: секрет раскрыли айтишники
Как в Харькове мгновенно узнают, куда прилетело: секрет раскрыли айтишники
04.11.2024, 21:30
Через 3 дня супермаркет, разрушенный россиянами в Харькове, снова заработает
Через 3 дня супермаркет, разрушенный россиянами в Харькове, снова заработает
04.11.2024, 21:56
Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы
Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы
04.11.2024, 19:29
Новости Харькова — главное 4.11: удары, схема на єВідновленні, город украшают
Новости Харькова — главное 4.11: удары, схема на єВідновленні, город украшают
04.11.2024, 22:13
Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове
Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове
04.11.2024, 13:57

Новости по теме:

00:25
Три серии взрывов в Харькове: Терехов, прокуратура и полиция о последствиях
22:38
Повторные взрывы в Харькове: жилой район атаковали КАБами
21:43
В Харькове прогремели взрывы: куда прилетело, видео
21:36
Взрывы в Харькове: две женщины пострадали, «прилет» в жилой дом
21:15
Взрывы в Харькове — россияне атаковали центр города КАБами

Вы читали новость: «В Харькове звучат взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили удары (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 00:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи 5 ноября в Харькове раздалась серия взрывов".