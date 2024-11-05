В Харькове звучат взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили удары (дополняется)
Около полуночи 5 ноября в Харькове раздалась серия взрывов.
Дополнено в 00:16. Воздушные силы ВСУ предупредили еще о нескольких КАБах в сторону Харькова. Следом раздались еще взрывы.
00:14. «В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу!» — написал мэр Игорь Терехов.
«Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях», — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках армией РФ КАБов в сторону города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 00:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи 5 ноября в Харькове раздалась серия взрывов".