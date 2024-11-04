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Новости Харькова — главное за 4 ноября: последствия вечерних «прилетов»

Происшествия 01:13   04.11.2024
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 4 ноября: последствия вечерних «прилетов»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:13

Фото с места «прилета» в Харькове опубликовала ГСЧС

«Всего, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

00:39

Три серии взрывов в Харькове: прокуратура сообщила о последствиях

«В 22:30 враг нанес удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. В Шевченковском районе по состоянию на двенадцать часов ночи есть 11 травмированных человек, среди них трое полицейских. У всех пострадавших ранения незначительные: ранения от стекла, акубаротравмы, острая реакция на стресс. В Холодногорском районе – попадание в реку возле станции метро «Центральный рынок». Также до этого россияне совершали серию запусков авиабомб в направлении города Харькова. Было в 21:30 вечера попадание в Шевченковском районе в лесопарковой полосе, без пострадавших. По запускам в 22:30. Также попадания были в Малоданиловской территориальной громаде. Там попадание по территории кладбища. Без пострадавших. Сейчас на месте изымают обломки. Предварительно была использована авиабомба ФАБ с УМПК. В дальнейшем будет устанавливаться ее тип с проведением экспертиз. По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 с. 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», — проинформировал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 01:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".