Новости Харькова — главное за 4 ноября: последствия вечерних «прилетов»

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01:13

Фото с места «прилета» в Харькове опубликовала ГСЧС

«Всего, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

00:39

Три серии взрывов в Харькове: прокуратура сообщила о последствиях

«В 22:30 враг нанес удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. В Шевченковском районе по состоянию на двенадцать часов ночи есть 11 травмированных человек, среди них трое полицейских. У всех пострадавших ранения незначительные: ранения от стекла, акубаротравмы, острая реакция на стресс. В Холодногорском районе – попадание в реку возле станции метро «Центральный рынок». Также до этого россияне совершали серию запусков авиабомб в направлении города Харькова. Было в 21:30 вечера попадание в Шевченковском районе в лесопарковой полосе, без пострадавших. По запускам в 22:30. Также попадания были в Малоданиловской территориальной громаде. Там попадание по территории кладбища. Без пострадавших. Сейчас на месте изымают обломки. Предварительно была использована авиабомба ФАБ с УМПК. В дальнейшем будет устанавливаться ее тип с проведением экспертиз. По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 с. 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», — проинформировал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.