Два ребенка получили травмы на Харьковщине: сдетонировала взрывчатка

Два мальчика 11 и 12 лет пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Гусаровка Изюмского района, сообщили в ХОВА.

У пострадавших – взрывные травмы с множественными обломочными повреждениями ног. Детей госпитализировали.