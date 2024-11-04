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Два ребенка получили травмы на Харьковщине: сдетонировала взрывчатка

Происшествия 16:40   04.11.2024
Виктория Яковенко
Два ребенка получили травмы на Харьковщине: сдетонировала взрывчатка

Два мальчика 11 и 12 лет пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Гусаровка Изюмского района, сообщили в ХОВА.

У пострадавших – взрывные травмы с множественными обломочными повреждениями ног. Детей госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два мальчика 11 и 12 лет пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Гусаровка Изюмского района, сообщили в ХОВА.".