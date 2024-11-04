Два ребенка получили травмы на Харьковщине: сдетонировала взрывчатка
Два мальчика 11 и 12 лет пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Гусаровка Изюмского района, сообщили в ХОВА.
У пострадавших – взрывные травмы с множественными обломочными повреждениями ног. Детей госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, діти, дети, мальчики, сдетонировала, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 16:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два мальчика 11 и 12 лет пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Гусаровка Изюмского района, сообщили в ХОВА.".