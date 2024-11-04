Дві дитини отримали травми на Харківщині: здетонувала вибухівка

Два хлопчики 11 та 12 років постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у селі Гусарівка Ізюмського району, повідомили у ХОВА.

У потерпілих – вибухові травми із множинними уламковими пошкодженнями ніг. Дітей шпиталізували.