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Дві дитини отримали травми на Харківщині: здетонувала вибухівка

Події 16:40   04.11.2024
Вікторія Яковенко
Дві дитини отримали травми на Харківщині: здетонувала вибухівка

Два хлопчики 11 та 12 років постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у селі Гусарівка Ізюмського району, повідомили у ХОВА.

У потерпілих – вибухові травми із множинними уламковими пошкодженнями ніг. Дітей шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 16:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два хлопчики 11 та 12 років постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у селі Гусарівка Ізюмського району, повідомили у ХОВА.".