Дві дитини отримали травми на Харківщині: здетонувала вибухівка
Два хлопчики 11 та 12 років постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у селі Гусарівка Ізюмського району, повідомили у ХОВА.
У потерпілих – вибухові травми із множинними уламковими пошкодженнями ніг. Дітей шпиталізували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывчатка, діти, мальчики, сдетонировала, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 16:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два хлопчики 11 та 12 років постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у селі Гусарівка Ізюмського району, повідомили у ХОВА.".