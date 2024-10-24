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ДСНС: чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Події 08:14   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Вранці 24 жовтня ГУ ДСНС України в Харківській області проінформували про пожежі, що виникли за добу у регіоні.

Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити 22 пожежі. Займань через обстріли в регіоні не зафіксували.

Близько 15:00 у полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист, пошкоджена техніка. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу”, – написали рятувальники.

Також піротехніки вилучили та знешкодили 103 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали в ДСНС.

Читайте також: 54-річний тракторист підірвався у полі на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 24 жовтня ГУ ДСНС України в Харківській області проінформували про пожежі, що виникли за добу у регіоні.".