ДСНС: чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Вранці 24 жовтня ГУ ДСНС України в Харківській області проінформували про пожежі, що виникли за добу у регіоні.

Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити 22 пожежі. Займань через обстріли в регіоні не зафіксували.

“Близько 15:00 у полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист, пошкоджена техніка. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу”, – написали рятувальники.

Також піротехніки вилучили та знешкодили 103 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали в ДСНС.