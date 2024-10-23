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54-річний тракторист підірвався у полі в Харківській області

Події 19:27   23.10.2024
Оксана Якушко
54-річний тракторист підірвався у полі в Харківській області Фото: ukrinform.ua

Трактор підірвався 23 жовтня у полі біля села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району, повідомила ДСНС у Харківській області.

Внаслідок детонації поранений 54-річний тракторист, пошкоджена техніка. Потерпілого госпіталізували.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трактор підірвався 23 жовтня у полі біля села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району, повідомила ДСНС у Харківській області.".