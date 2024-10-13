Тракторист підірвався у селі Харківської області

Про інцидент у Барвінківській громаді повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора вдень близько 10:30 у селі Василівка підірвався трактор у полі на невідомому вибуховому пристрої.

“Постраждав 27-річний чоловік (гостра реакція на стрес)”, – розповів Синєгубов.