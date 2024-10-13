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Тракторист підірвався у селі Харківської області

Події 10:33   13.10.2024
Оксана Якушко
Тракторист підірвався у селі Харківської області

Про інцидент у Барвінківській громаді повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора вдень близько 10:30 у селі Василівка підірвався трактор у полі на невідомому вибуховому пристрої.
“Постраждав 27-річний чоловік (гостра реакція на стрес)”, – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про інцидент у Барвінківській громаді повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".