Тракторист подорвался в селе Харьковской области

Об инциденте в Барвенковской громаде сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вчера днем ​​около 10:30 в селе Васильевка подорвался трактор в поле на неизвестном взрывном устройстве.

«Пострадал 27-летний мужчина (острая реакция на стресс)», – рассказал Синегубов.