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Тракторист подорвался в селе Харьковской области

Происшествия 10:33   13.10.2024
Оксана Якушко
Тракторист подорвался в селе Харьковской области

Об инциденте в Барвенковской громаде сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вчера днем ​​около 10:30 в селе Васильевка подорвался трактор в поле на неизвестном взрывном устройстве.
«Пострадал 27-летний мужчина (острая реакция на стресс)», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об инциденте в Барвенковской громаде сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".