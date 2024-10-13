Тракторист подорвался в селе Харьковской области
Об инциденте в Барвенковской громаде сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вчера днем около 10:30 в селе Васильевка подорвался трактор в поле на неизвестном взрывном устройстве.
«Пострадал 27-летний мужчина (острая реакция на стресс)», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мина, Олег Синегубов, тракторист, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об инциденте в Барвенковской громаде сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".