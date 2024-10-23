54-летний тракторист подорвался в поле в Харьковской области
Фото: ukrinform.ua
Трактор подорвался 23 октября в поле возле села Большая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
В результате детонации ранен 54-летний тракторист, повреждена техника. Пострадавшего госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, трактор, тракторист, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 19:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трактор подорвался 23 октября в поле возле села Большая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".