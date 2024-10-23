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54-летний тракторист подорвался в поле в Харьковской области

Происшествия 19:27   23.10.2024
Оксана Якушко
54-летний тракторист подорвался в поле в Харьковской области Фото: ukrinform.ua

Трактор подорвался 23 октября в поле возле села Большая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

В результате детонации ранен 54-летний тракторист, повреждена техника. Пострадавшего госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трактор подорвался 23 октября в поле возле села Большая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".