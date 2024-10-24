Мужчина пострадал на Харьковщине, подорвался на взрывоопасном предмете – ГСЧС

Утром 24 октября ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 22 пожара. Возгораний из-за обстрелов в регионе не зафиксировали.

«Около 15:00 в поле вблизи села Большая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района произошел подрыв трактора на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате детонации взрывчатки пострадал 54-летний тракторист, повреждена техника. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение», – написали в ГСЧС.

Также пиротехники изъяли и обезвредили 103 единицы взрывоопасных предметов, добавили спасатели.