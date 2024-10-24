Мужчина пострадал на Харьковщине, подорвался на взрывоопасном предмете – ГСЧС
Утром 24 октября ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.
Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 22 пожара. Возгораний из-за обстрелов в регионе не зафиксировали.
«Около 15:00 в поле вблизи села Большая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района произошел подрыв трактора на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате детонации взрывчатки пострадал 54-летний тракторист, повреждена техника. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение», – написали в ГСЧС.
Также пиротехники изъяли и обезвредили 103 единицы взрывоопасных предметов, добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 октября ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.".