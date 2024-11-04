Почти сотню военных и 61 единицу вооружения потеряла РФ на севере Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 4 ноября в ОТГВ «Харьков» сообщили о боях на Харьковском направлении, которые были за сутки, а также – о потерях РФ.
«За минувшие сутки враг четырежды проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 23 КАБов и 7 НАР. Нанесли 51 удар дронами-камикадзе. Совершили 347 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.
За сутки ВС РФ лишились 95 военных: 26 убитых, 69 раненых. Также ВСУ уничтожили два танка, две артсистемы, 10 авто, 43 БПЛА. Кроме того, украинские защитники разбили 85 укрытий россиян, две места для хранения боеприпасов и пункт управления беспилотниками.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 ноября в ОТГВ «Харьков» сообщили о боях на Харьковском направлении, которые были за сутки, а также – о потерях РФ.".