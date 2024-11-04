Live
  • Пн 04.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.97

Почти сотню военных и 61 единицу вооружения потеряла РФ на севере Харьковщины

Происшествия 11:20   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Почти сотню военных и 61 единицу вооружения потеряла РФ на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Утром 4 ноября в ОТГВ «Харьков» сообщили о боях на Харьковском направлении, которые были за сутки, а также – о потерях РФ.

«За минувшие сутки враг четырежды проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 23 КАБов и 7 НАР. Нанесли 51 удар дронами-камикадзе. Совершили 347 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

За сутки ВС РФ лишились 95 военных: 26 убитых, 69 раненых. Также ВСУ уничтожили два танка, две артсистемы, 10 авто, 43 БПЛА. Кроме того, украинские защитники разбили 85 укрытий россиян, две места для хранения боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

Читайте также: Генштаб: на Харьковском направлении за сутки было 4 боя, на Купянском – 16

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото)
Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото)
04.11.2024, 10:00
Новости Харькова — главное за 4 ноября: последствия вечерних «прилетов»
Новости Харькова — главное за 4 ноября: последствия вечерних «прилетов»
04.11.2024, 11:25
Повреждено кладбище, горел частный дом. Прокуратура о «прилетах» по пригороду
Повреждено кладбище, горел частный дом. Прокуратура о «прилетах» по пригороду
04.11.2024, 09:29
Фото и видео с места «прилета» в Харькове опубликовали (обновлено)
Фото и видео с места «прилета» в Харькове опубликовали (обновлено)
04.11.2024, 07:15
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
01.11.2024, 13:53
Называла Путина «гуманным»: жительницу Валок «посадили» на три года
Называла Путина «гуманным»: жительницу Валок «посадили» на три года
04.11.2024, 11:45

Новости по теме:

08:18
Генштаб: на Харьковском направлении за сутки было 4 боя, на Купянском – 16
07:39
Россияне заявляют об успехах под Купянском — ISW не находит подтверждения
17:38
В районе Волчанска идет бой, еще пять атак отбивают ВСУ на Купянщине – Генштаб
07:35
ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине
10:15
Коваленко: РФ закрепляется около Оскола, на Купянск будут давить с трех сторон

Вы читали новость: «Почти сотню военных и 61 единицу вооружения потеряла РФ на севере Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 ноября в ОТГВ «Харьков» сообщили о боях на Харьковском направлении, которые были за сутки, а также – о потерях РФ.".