Майже сотню військових та 61 одиницю озброєння втратила РФ на Харківщині

Вранці 4 листопада в ОТУВ “Харків” повідомили про бої на Харківському напрямку, які були за добу, а також – про втрати РФ.

“Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 23 КАБів та 7 НАР. Завдали 51 удар дронами-камікадзе. Здійснили 347 обстрілів позицій захисників України”, – написали у ВСУ.

За добу ЗС РФ втратили 95 військових: 26 убитих, 69 поранених. Також ЗСУ знищили два танки, дві артсистеми, 10 авто, 43 БПЛА. Крім того, українські захисники розбили 85 укриттів росіян, два місця для зберігання боєприпасів та пункт управління безпілотниками.