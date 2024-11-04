Майже сотню військових та 61 одиницю озброєння втратила РФ на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Вранці 4 листопада в ОТУВ “Харків” повідомили про бої на Харківському напрямку, які були за добу, а також – про втрати РФ.
“Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 23 КАБів та 7 НАР. Завдали 51 удар дронами-камікадзе. Здійснили 347 обстрілів позицій захисників України”, – написали у ВСУ.
За добу ЗС РФ втратили 95 військових: 26 убитих, 69 поранених. Також ЗСУ знищили два танки, дві артсистеми, 10 авто, 43 БПЛА. Крім того, українські захисники розбили 85 укриттів росіян, два місця для зберігання боєприпасів та пункт управління безпілотниками.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 11:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 листопада в ОТУВ “Харків” повідомили про бої на Харківському напрямку, які були за добу, а також – про втрати РФ.".