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Новини Харкова – головне за 4 листопада: наслідки вечірніх “прильотів”

Події 01:13   04.11.2024
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 4 листопада: наслідки вечірніх “прильотів”

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

01:13

Фото з місця “прильоту” в Харкові опублікувала ДСНС

“Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей. Остаточна інформація уточнюється“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

00:39

Три серії вибухів у Харкові: прокуратура повідомила про наслідки

“О 22:30 ворог завдав ударів по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. У Шевченківському районі станом на дванадцяту годину ночі маємо 11 травмованих осіб, серед них троє поліціянтів. У всіх постраждалих поранення незначні: поранення від скла, акубаротравми, гостра реакція на стрес. У Холодногірському районі – влучання в річку біля станції метро “Центральний ринок”. Також до цього росіяни здійснювали серію запусків авіабомб у напрямку міста Харкова. Було о 21:30 вечора влучання в Шевченківському районі в лісопарковій смузі, без постраждалих. Щодо запусків о 22:30. Також влучання були в Малоданилівській територіальній громаді. Там влучання по території кладовища. Без потерпілих. Зараз на місці вилучають уламки. Попередньо була використана авіабомба ФАБ з УМПК. Надалі буде встановлюватися її тип із проведенням експертиз. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 с. 438 КК України “Порушення законів і звичаїв війни”, — поінформував речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 3 листопада: приліт біля супермаркету, є поранені

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 01:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".