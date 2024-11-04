Генштаб: 5 атак ворога біля Вовчанська відбивають ЗСУ, ще три – на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку наразі триває чотири атаки супротивника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Лозової та Кругляківки. Три з них ще тривають.
Крім цього, під ворожі артобстріли потрапили райони населених пунктів Харківщини. Серед них – Павлівка, Олександрівка та Відродженівське.
Читайте також: Дві дитини отримали травми на Харківщині: здетонувала вибухівка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: 5 атак ворога біля Вовчанська відбивають ЗСУ, ще три – на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку наразі триває чотири атаки супротивника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".