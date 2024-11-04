Live
  • Пн 04.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.97

Генштаб: 5 атак ворога біля Вовчанська відбивають ЗСУ, ще три – на Куп’янщині

Суспільство 16:52   04.11.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб: 5 атак ворога біля Вовчанська відбивають ЗСУ, ще три – на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку наразі триває чотири атаки супротивника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Лозової та Кругляківки. Три з них ще тривають.

Крім цього, під ворожі артобстріли потрапили райони населених пунктів Харківщини. Серед них – Павлівка, Олександрівка та Відродженівське.

Читайте також: Дві дитини отримали травми на Харківщині: здетонувала вибухівка

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
04.11.2024, 17:43
Адмін та редактор “Трухи” потрапили під удар КАБом у Харкові
Адмін та редактор “Трухи” потрапили під удар КАБом у Харкові
04.11.2024, 00:53
Фото та відео з місця “прильоту” в Харкові опублікували (оновлено)
Фото та відео з місця “прильоту” в Харкові опублікували (оновлено)
04.11.2024, 07:15
Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії
04.11.2024, 06:00
Ранковий перший сніг у Харкові (відео)
Ранковий перший сніг у Харкові (відео)
04.11.2024, 07:41
ISW: настання холодів допомагає росіянам просуватися на півночі Харківщини
ISW: настання холодів допомагає росіянам просуватися на півночі Харківщини
04.11.2024, 08:02

Новини за темою:

10:35
У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти
16:49
ГШ: ворог скидав на Харківщину авіабомби, двічі атакував на Куп’янщині
16:51
Шість боїв йдуть на Куп’янському напрямку, РФ атакує і біля Вовчанська – ГШ
16:53
ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – гарячіше
16:53
Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00

Ви читали новину: «Генштаб: 5 атак ворога біля Вовчанська відбивають ЗСУ, ще три – на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку наразі триває чотири атаки супротивника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".