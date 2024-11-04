Генштаб: 5 атак ворога біля Вовчанська відбивають ЗСУ, ще три – на Куп’янщині

На Харківському напрямку наразі триває чотири атаки супротивника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Лозової та Кругляківки. Три з них ще тривають.

Крім цього, під ворожі артобстріли потрапили райони населених пунктів Харківщини. Серед них – Павлівка, Олександрівка та Відродженівське.