Генштаб: 5 атак врага возле Волчанска отбивают ВСУ, еще три – на Купянщине

На Харьковском направлении продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг девять раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Лозовой и Кругляковки. Три из них еще продолжаются.

Кроме этого, под вражеские артобстрелы попали районы населенных пунктов Харьковщины. Среди них – Павловка, Александровка и Видродженовское.