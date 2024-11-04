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Генштаб: 5 атак врага возле Волчанска отбивают ВСУ, еще три – на Купянщине

Общество 16:52   04.11.2024
Виктория Яковенко
Генштаб: 5 атак врага возле Волчанска отбивают ВСУ, еще три – на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг девять раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Лозовой и Кругляковки. Три из них еще продолжаются.

Кроме этого, под вражеские артобстрелы попали районы населенных пунктов Харьковщины. Среди них – Павловка, Александровка и Видродженовское.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".