Генштаб: 5 атак врага возле Волчанска отбивают ВСУ, еще три – на Купянщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг девять раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Лозовой и Кругляковки. Три из них еще продолжаются.
Кроме этого, под вражеские артобстрелы попали районы населенных пунктов Харьковщины. Среди них – Павловка, Александровка и Видродженовское.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".