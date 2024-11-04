На Харківщині хотіли «заробити» на «єВідновленні»: у чому полягала схема
Харківські правоохоронці вперше повідомили про підозру за організацію «схеми» через держпрограму «єВідновлення». За даними слідства, викрили чотирьох фігуранток.
«У 2023 році дві державні реєстраторки та дві місцеві мешканки організували «схему» фактично обкрадання держбюджету через програму «єВідновлення». Вони оформили документи з фіктивними відомостями для подальшого отримання грошей за нібито зруйнований будинок на території Оскільської ТГ Ізюмського району внаслідок збройної агресіі РФ», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Однак, зазначили правоохоронці, насправді ж будинок не зазнав жодних пошкоджень. Дім був демонтований ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а будь-які документи на нього відсутні.
«Завдяки підробленим документам була проведена державна реєстрація права власності на вказаний об’єкт нерухомості. Вже у березні 2024 року через незаконну оборудку у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна сформовано сертифікат на суму понад 1,5 млн гривень, який дає право на отримання компенсації», – додали у прокуратурі.
Чотирьом жінкам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, а також у виготовленні та підробленні офіційного документа з метою його використання (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 ККУ). Якщо їхню провину доведуть, фігуранткам загрожує до 12 років тюрми, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваних та обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, поліція, прокуратура, схема, фигурантки, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці вперше повідомили про підозру за організацію «схеми» через держпрограму «єВідновлення». За даними слідства, викрили чотирьох фігуранток.".