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Майже 900 квартир і будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення»

Суспільство 13:49   28.10.2024
Вікторія Яковенко
Майже 900 квартир і будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення» Фото: Олег Синєгубов

Жителі Харківщини придбали у межах держпрограми «єВідновлення» 631 квартиру і 214 приватних будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Водночас для ремонту житла у межах держпрограми 24 225 людей отримали 2,2 млрд грн компенсацій», – додав Синєгубов.

Загалом у 36 громадах області сформовані 3446 сертифікатів на 4,7 млрд грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 13:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківщини придбали у межах держпрограми «єВідновлення» 631 квартиру і 214 приватних будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".