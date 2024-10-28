Майже 900 квартир і будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення»
Фото: Олег Синєгубов
Жителі Харківщини придбали у межах держпрограми «єВідновлення» 631 квартиру і 214 приватних будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Водночас для ремонту житла у межах держпрограми 24 225 людей отримали 2,2 млрд грн компенсацій», – додав Синєгубов.
Загалом у 36 громадах області сформовані 3446 сертифікатів на 4,7 млрд грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, дома, жилье, квартиры, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківщини придбали у межах держпрограми «єВідновлення» 631 квартиру і 214 приватних будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".