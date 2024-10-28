Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
Фото: Олег Синегубов
Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 631 квартиру и 214 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В то же время для ремонта жилья в рамках госпрограммы 24 225 человек получили 2,2 млрд грн компенсаций», — добавил Синегубов.
Всего в 36 громадах области сформированы 3446 сертификатов на 4,7 млрд грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, дома, жилье, квартиры, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 631 квартиру и 214 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".