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Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»

Общество 13:49   28.10.2024
Виктория Яковенко
Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення» Фото: Олег Синегубов

Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 631 квартиру и 214 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В то же время для ремонта жилья в рамках госпрограммы 24 225 человек получили 2,2 млрд грн компенсаций», — добавил Синегубов.

Всего в 36 громадах области сформированы 3446 сертификатов на 4,7 млрд грн.

Читайте также: «Прилеты» по Харькову: открылись еще пункты, где можно оформить компенсацию

Автор: Виктория Яковенко
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Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
28.10.2024, 13:49

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 13:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 631 квартиру и 214 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".