Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»

Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 631 квартиру и 214 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В то же время для ремонта жилья в рамках госпрограммы 24 225 человек получили 2,2 млрд грн компенсаций», — добавил Синегубов.

Всего в 36 громадах области сформированы 3446 сертификатов на 4,7 млрд грн.