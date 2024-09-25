«Прилеты» по Харькову: открылись еще пункты, где можно оформить компенсацию
С сегодняшнего дня еще два мобильных ЦПАУ г. Харькова работают в микрорайонах Киевского и Салтовского районов, которые подверглись российским авиаударам днем 24 сентября. Там можно подать заявление на получение компенсации за поврежденное имущество по программе «єВідновлення».
В первый день эти пункты посетили 229 жителей района, сообщают в пресс-службе горсовета и напоминают, что при себе заявителям необходимо иметь:
— паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
— номер документа, подтверждающего льготную категорию (в случае ее наличия);
— электронную почту;
— открытую банковскую карточку «єВідновлення»;
— документы права собственности на жилье, которое должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
— если заявление подает уполномоченное лицо — должна быть доверенность на выполнение сделки.
Фото: Харьковский горсовет
В случае отсутствия жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в пункте заявителя примут специалисты департамента регистрации горсовета. Также на месте можно получить правовую помощь от представителей БФ «Право на защиту» и консультацию работника департамента ЖКХ горсовета.
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня еще два мобильных ЦПАУ г. Харькова работают в микрорайонах Киевского и Салтовского районов, которые подверглись российским авиаударам днем 24 сентября. Там можно подать заявление на получение компенсации за поврежденное имущество по программе «єВідновлення».".