«Прилеты» по Харькову: открылись еще пункты, где можно оформить компенсацию

С сегодняшнего дня еще два мобильных ЦПАУ г. Харькова работают в микрорайонах Киевского и Салтовского районов, которые подверглись российским авиаударам днем 24 сентября. Там можно подать заявление на получение компенсации за поврежденное имущество по программе «єВідновлення».

В первый день эти пункты посетили 229 жителей района, сообщают в пресс-службе горсовета и напоминают, что при себе заявителям необходимо иметь:

— паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— номер документа, подтверждающего льготную категорию (в случае ее наличия);

— электронную почту;

— открытую банковскую карточку «єВідновлення»;

— документы права собственности на жилье, которое должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

— если заявление подает уполномоченное лицо — должна быть доверенность на выполнение сделки.



Фото: Харьковский горсовет

В случае отсутствия жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в пункте заявителя примут специалисты департамента регистрации горсовета. Также на месте можно получить правовую помощь от представителей БФ «Право на защиту» и консультацию работника департамента ЖКХ горсовета.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.