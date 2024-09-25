«Прильоти» по Харкову: відкрилися ще пункти, де можна оформити компенсацію
Відсьогодні ще два мобільні ЦНАПи м. Харкова працюють у мікрорайонах Київського та Салтівського районів, які зазнали російських авіаударів вдень 24 вересня. Там можна подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення».
У перший день ці пункти відвідали 229 мешканців району, повідомляють у пресслужбі міськради та нагадують, що при собі заявникам необхідно мати:
– паспорт та РНОКПП;
– номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);
– електронну пошту;
– відкриту банківську картку “єВідновлення”;
– документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;
– якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.
Фото: Харківська міськрада
У разі відсутності житла у Державному реєстрі прав на нерухоме майно у пункті заявника приймуть фахівці департаменту реєстрації міськради. Також на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ «Право на захист» та консультацію працівника департаменту ЖКГ міськради.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.
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- Категорії: Суспільство, Харків; ;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні ще два мобільні ЦНАПи м. Харкова працюють у мікрорайонах Київського та Салтівського районів, які зазнали російських авіаударів вдень 24 вересня. Там можна подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення».".