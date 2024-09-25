«Прильоти» по Харкову: відкрилися ще пункти, де можна оформити компенсацію

Відсьогодні ще два мобільні ЦНАПи м. Харкова працюють у мікрорайонах Київського та Салтівського районів, які зазнали російських авіаударів вдень 24 вересня. Там можна подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення».

У перший день ці пункти відвідали 229 мешканців району, повідомляють у пресслужбі міськради та нагадують, що при собі заявникам необхідно мати:

– паспорт та РНОКПП;

– номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);

– електронну пошту;

– відкриту банківську картку “єВідновлення”;

– документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;

– якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.



Фото: Харківська міськрада

У разі відсутності житла у Державному реєстрі прав на нерухоме майно у пункті заявника приймуть фахівці департаменту реєстрації міськради. Також на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ «Право на захист» та консультацію працівника департаменту ЖКГ міськради.



Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.