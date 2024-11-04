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На Харьковщине хотели «заработать» на «єВідновленні»: в чем заключалась схема

Общество 13:35   04.11.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине хотели «заработать» на «єВідновленні»: в чем заключалась схема Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители впервые сообщили о подозрении за организацию «схемы» через госпрограмму «єВідновлення». По данным следствия, разоблачили четырех фигуранток.

«В 2023 году две государственные регистраторы и две местные жительницы организовали «схему» фактически обворовывания госбюджета через программу «єВідновлення». Они оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег за якобы разрушенное здание на территории Оскольской ТГ Изюмского района в результате вооруженной агрессии РФ», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако, отметили правоохранители, в действительности же дом не получил никаких повреждений. Он был демонтирован еще до начала полномасштабного вторжения, а какие-либо правоустанавливающие документы на него отсутствуют.

«Благодаря поддельным документам была проведена государственная регистрация права собственности на указанный объект недвижимости. Уже в марте 2024 года из-за незаконной сделки в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества сформирован сертификат на сумму более 1,5 млн гривен, который дает право на получение компенсации», — добавили в прокуратуре.

Женщинам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах, а также в изготовлении и подлоге официального документа с целью его использования (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 ККУ). Если их вину докажут, фигуранткам грозит до 12 лет тюрьмы, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об аресте имущества подозреваемых и избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

схема на Харьковщине на "Євідновленні"
Фото: Харьковская областная прокуратура
схема на Харьковщине на "єВідновленні"
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 13:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители впервые сообщили о подозрении за организацию «схемы» через госпрограмму «єВідновлення». По данным следствия, разоблачили четырех фигуранток.".