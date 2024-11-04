На Харьковщине хотели «заработать» на «єВідновленні»: в чем заключалась схема
Харьковские правоохранители впервые сообщили о подозрении за организацию «схемы» через госпрограмму «єВідновлення». По данным следствия, разоблачили четырех фигуранток.
«В 2023 году две государственные регистраторы и две местные жительницы организовали «схему» фактически обворовывания госбюджета через программу «єВідновлення». Они оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег за якобы разрушенное здание на территории Оскольской ТГ Изюмского района в результате вооруженной агрессии РФ», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Однако, отметили правоохранители, в действительности же дом не получил никаких повреждений. Он был демонтирован еще до начала полномасштабного вторжения, а какие-либо правоустанавливающие документы на него отсутствуют.
«Благодаря поддельным документам была проведена государственная регистрация права собственности на указанный объект недвижимости. Уже в марте 2024 года из-за незаконной сделки в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества сформирован сертификат на сумму более 1,5 млн гривен, который дает право на получение компенсации», — добавили в прокуратуре.
Женщинам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах, а также в изготовлении и подлоге официального документа с целью его использования (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 ККУ). Если их вину докажут, фигуранткам грозит до 12 лет тюрьмы, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос об аресте имущества подозреваемых и избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также: Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, полиция, прокуратура, схема, фигурантки, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине хотели «заработать» на «єВідновленні»: в чем заключалась схема»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 13:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители впервые сообщили о подозрении за организацию «схемы» через госпрограмму «єВідновлення». По данным следствия, разоблачили четырех фигуранток.".