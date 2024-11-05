Терехов: из-за удара РФ в Харькове двое пострадавших, повреждена многоэтажка

Ночью по Харькову враг выпустил КАБы, один из них упал в лесополосе в Шевченковском районе, – написал мэр Игорь Терехов.

«В трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, в одной из них поврежден фасад. Пострадали две женщины – резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс», – уточнил городской голова.

Второй «прилет», по данным мэра, пришелся по Киевскому району. Там удар был по открытой территории, обошлось без пострадавших. Однако частично повреждены несколько частных домов.