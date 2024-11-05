Терехов: из-за удара РФ в Харькове двое пострадавших, повреждена многоэтажка
Фото: пресс-служба ХГС
Ночью по Харькову враг выпустил КАБы, один из них упал в лесополосе в Шевченковском районе, – написал мэр Игорь Терехов.
«В трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, в одной из них поврежден фасад. Пострадали две женщины – резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс», – уточнил городской голова.
Второй «прилет», по данным мэра, пришелся по Киевскому району. Там удар был по открытой территории, обошлось без пострадавших. Однако частично повреждены несколько частных домов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, терехов, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 07:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью по Харькову враг выпустил КАБы, один из них упал в лесополосе в Шевченковском райне, – написал мэр Игорь Терехов.".