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Терехов: из-за удара РФ в Харькове двое пострадавших, повреждена многоэтажка

Происшествия 07:15   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: из-за удара РФ в Харькове двое пострадавших, повреждена многоэтажка Фото: пресс-служба ХГС

Ночью по Харькову враг выпустил КАБы, один из них упал в лесополосе в Шевченковском районе, – написал мэр Игорь Терехов.

«В трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, в одной из них поврежден фасад. Пострадали две женщины – резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс», – уточнил городской голова.

Второй «прилет», по данным мэра, пришелся по Киевскому району. Там удар был по открытой территории, обошлось без пострадавших. Однако частично повреждены несколько частных домов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 07:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью по Харькову враг выпустил КАБы, один из них упал в лесополосе в Шевченковском райне, – написал мэр Игорь Терехов.".