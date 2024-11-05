Под утро россияне обстреляли Золочевсвую громаду – последствия

Россияне ударили по громаде около 04:30. Предварительно, враг выпустил КАБы, пишет «Зоря».

«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, 5 ноября в 04:34 российские войска нанесли авиаудар, предварительно одним КАБ, по открытой местности (полю) вблизи села Уды», – передает «Зоря».

Еще два КАБа «прилетели» немного позже около села Одноробовка. Удар пришелся по открытой местности. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.