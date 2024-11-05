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Под утро россияне обстреляли Золочевсвую громаду – последствия

Происшествия 07:53   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Под утро россияне обстреляли Золочевсвую громаду – последствия Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos

Россияне ударили по громаде около 04:30. Предварительно, враг выпустил КАБы, пишет «Зоря».

«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, 5 ноября в 04:34 российские войска нанесли авиаудар, предварительно одним КАБ, по открытой местности (полю) вблизи села Уды», – передает «Зоря».

Еще два КАБа «прилетели» немного позже около села Одноробовка. Удар пришелся по открытой местности. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 07:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по громаде около 04:30. Предварительно, враг выпустил КАБы, пишет «Зоря».".