Под утро россияне обстреляли Золочевсвую громаду – последствия
Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos
Россияне ударили по громаде около 04:30. Предварительно, враг выпустил КАБы, пишет «Зоря».
«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, 5 ноября в 04:34 российские войска нанесли авиаудар, предварительно одним КАБ, по открытой местности (полю) вблизи села Уды», – передает «Зоря».
Еще два КАБа «прилетели» немного позже около села Одноробовка. Удар пришелся по открытой местности. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, россияне, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 07:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по громаде около 04:30. Предварительно, враг выпустил КАБы, пишет «Зоря».".