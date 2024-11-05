“Вони зможуть поступово підкрадатися до Борової”: Коваленко про нові плани РФ
РФ планує розпочати наступ на Борову, прогнозує військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
“Я думаю, що найближчим часом вони будуть зосереджені не тільки на тому, щоб зосередити на півночі фланги, про які я неодноразово говорив, але і окрім всього іншого, сформувати напрямок руху на Борову. Тобто, одночасно вони будуть реалізовувати сценарії руху, як на північ, але і окрім всього іншого, будуть пробувати взяти Борову. Я не бачу для них якоїсь глобальної перспективи та мети виходу саме зараз на правий берег річки Оскіл, а також – окупації Сенькове з розширенням там зони контролю, бо це – трохи самогубство для того, в якому стані окупанти зараз на лівому березі. Але розширювати зону контролю на північ та на південь вони будуть. Ми вже бачимо одну ділянку в районі Берестова, де треба буде росіянам найближчим часом перетворити в зону контролю, і вони це зроблять. Окрім всього іншого, через Вишневе вони також будуть намагатися рухатися в напрямку на Борову і таким чином вони також зможуть поступово сформувати відповідні фланги і підкрадатися до Борової. Тому проблематика найближчим часом на Лимано-Купʼянській вісі може стосуватися не тільки Купʼянська, а ще й Борової, не кажучи вже і про Терни, про які постійно згадують”, – розповів Коваленко на Oboz.ua.
Він також зазначив, що цю ситуацію можна було б попередити і тоді наступ легко “перерізався” б. Однак Сили оборони вирішили не спрямовувати туди достатню кількість живої сили та озброєння. Чому – залишається загадкою, додав аналітик.
Відео: Oboz.ua
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: коваленко, куп'янск, обозреватель;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ планує розпочати наступ на Борову, прогнозує військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. ".