Россияне удвоили количество атак и успешно наступают на Купянщине – ISW

Аналитики Института изучения войны 6 ноября проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском – ситуация остается без изменений.

«Геолокационные кадры, опубликованные 4 и 5 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска)», – пишут аналитики.

Кроме того, российские блогеры заявляли, что ВС РФ якобы успешно штурмовали наши позиции и смогли захватить часть Колесниковки. Однако в ISW так и не смогли найти этому подтверждений.

«Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Купянском направлении, 5 ноября заявил, что российские войска удвоили количество наземных атак и используют огневые штурмовые подразделения численностью от трех до пяти солдат», – отметили в Институте изучения войны.

Тем временем штурмы оккупантов на Харьковском направлении оказались безуспешными.