Россияне удвоили количество атак и успешно наступают на Купянщине – ISW
Аналитики Института изучения войны 6 ноября проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском – ситуация остается без изменений.
«Геолокационные кадры, опубликованные 4 и 5 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска)», – пишут аналитики.
Кроме того, российские блогеры заявляли, что ВС РФ якобы успешно штурмовали наши позиции и смогли захватить часть Колесниковки. Однако в ISW так и не смогли найти этому подтверждений.
«Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Купянском направлении, 5 ноября заявил, что российские войска удвоили количество наземных атак и используют огневые штурмовые подразделения численностью от трех до пяти солдат», – отметили в Институте изучения войны.
Тем временем штурмы оккупантов на Харьковском направлении оказались безуспешными.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитика, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 07:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) 6 ноября проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском – ситуация остается без изменений.".