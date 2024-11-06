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Россияне удвоили количество атак и успешно наступают на Купянщине – ISW

Украина 07:56   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне удвоили количество атак и успешно наступают на Купянщине – ISW

Аналитики Института изучения войны 6 ноября проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском – ситуация остается без изменений.

«Геолокационные кадры, опубликованные 4 и 5 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска)», – пишут аналитики.

Кроме того, российские блогеры заявляли, что ВС РФ якобы успешно штурмовали наши позиции и смогли захватить часть Колесниковки. Однако в ISW так и не смогли найти этому подтверждений.

«Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Купянском направлении, 5 ноября заявил, что российские войска удвоили количество наземных атак и используют огневые штурмовые подразделения численностью от трех до пяти солдат», – отметили в Институте изучения войны.

Тем временем штурмы оккупантов на Харьковском направлении оказались безуспешными.

Читайте также: Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 07:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) 6 ноября проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском – ситуация остается без изменений.".