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Госбюджет-2025: как правительство планирует поддержать прифронтовые громады

Политика 16:55   14.11.2024
Виктория Яковенко
Госбюджет-2025: как правительство планирует поддержать прифронтовые громады Фото: Харьковский горсовет

В проекте госбюджета на 2025 год предусмотрено перераспределение 14,9 млрд грн реверсной дотации для поддержки деоккупированных и прифронтовых громад.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram. Он отметил, что такое решение приняли на совещании под председательством Зеленского, вместе с представителями правительства и ВР.

«Это справедливое и необходимое решение для людей, которые сейчас обеспечивают жизнедеятельность в тяжелейших условиях войны. Кроме того, государство дополнительно выделяет 37,5 млрд грн для громад, которые испытали негативное влияние в связи с полномасштабной вооруженной агрессией россии», — пишет Кулеба.

«Отдельно выражаю позицию Министерства развития громад и территорий, что 64% НДФЛ должны сохраняться в громадах. Это также важно для поддержания возможности людей на местах», — добавил Кулеба.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В проекте госбюджета на 2025 год предусмотрено перераспределение 14,9 млрд грн реверсной дотации для поддержки деоккупированных и прифронтовых громад.".