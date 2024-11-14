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Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади

Політика 16:55   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади Фото: Харківська міськрада

У проєкті держбюджету на 2025 рік передбачений перерозподіл 14,9 млрд грн реверсної дотації для підтримки деокупованих та прифронтових громад.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба в мережі «Телеграм».  Він зазначив, що таке рішення ухвалили на нараді під головуванням Зеленського, разом з представниками Уряду та ВР.

«Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни. Окрім того, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією росії», – пише Кулеба.

««Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях», – додав Кулеба.

Читайте також: Терехов заявив, що “військовий ПДФО” має залишатися в держбюджеті

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У проєкті держбюджету на 2025 рік передбачений перерозподіл 14,9 млрд грн реверсної дотації для підтримки деокупованих та прифронтових громад.".