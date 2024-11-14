Строительство соцжилья обсудил мэр Харькова с представителями ЕИБ (фото)
Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил Кристину Микулову с назначением на должность главы Регионального представительства по делам Восточной Европы Европейского инвестиционного банка. На встрече обсудили новые планы по восстановлению города.
«ЕИБ уже много лет остается одним из наших главных партнеров в развитии городской инфраструктуры. Именно благодаря этому сотрудничеству даже сейчас, во время войны мы все равно имеем возможность последовательно обновлять общественный транспорт: покупать новые электробусы и подвижной состав для метрополитена. Наша следующая общая цель – реализовать масштабную программу по восстановлению поврежденных обстрелами жилых домов и запустить пилотный проект в Украине по строительству социального жилья», — написал Терехов.
Он отметил, что представители ЕИБ также высоко оценили наличие у Харькова экономической стратегии и Генплана развития.
«Для них это четкий сигнал нашей надежности, поскольку такие документы не только отражают стратегические приоритеты города, но и свидетельствуют о стабильности и прозрачности нашего экономического курса», — добавил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ЕИБ, жилье, план, строительство, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил Кристину Микулову с назначением на должность главы Регионального представительства по делам Восточной Европы ЕИБ.".